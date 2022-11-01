МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Цены на нефть во вторник растут, возвращая утраченные в ходе предыдущей сессии позиции. Поддержку котировкам оказывают неподтвержденные сообщения о том, что Китай готовится открыть свою экономику после жестких антиковидных мер, сообщает Reuters.

Около 16.01 по Гринвичу январские фьючерсы на нефть Brent торговались с повышением на 1,53 доллара, или 1,7%, по 94,34 доллара за баррель. В понедельник произошла экспирация декабрьских контрактов на Brent: они закрылись с понижением на 1%, на отметке 94,83 доллара за баррель.

Фьючерсы на WTI выросли в цене на 1,60 доллара, или 1,85%, до 88,13 доллара за баррель после падения на 1,6% по итогам торгов понедельника.

По социальным сетям разошлись непроверенные сообщения о том, что член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Ван Хунин сформировал комитет по открытию экономики. Сообщается, что этот комитет исследует зарубежные данные по коронавирусу и оценивает различные сценарии открытия экономик, готовясь к ослаблению карантинных ограничений в марте 2023 года. Фондовые рынки Гонконга и Китая подскочили на этих слухах.

Тем не менее пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая заявил, что не знает о создании такого комитета.

"Эти разговоры (о смягчении антиковидных мер в Китае) набирают обороты", — отметил Боб Йогер из Mizuho. Открытие экономики Китая станет позитивным фактором для спроса, подчеркнул он.