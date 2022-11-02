МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Торги на европейских фондовых рынках в среду начались в плюсе при поддержке роста акций датского фармацевтического производителя Novo Nordisk. Между тем укрепились надежды на то, что ФРС позднее сегодня просигнализирует о замедлении агрессивных темпов ужесточения денежно-кредитной политики, передает Reuters.

Панъевропейский STOXX 600 утром набрал 0,3%. Акции Novo Nordisk подорожали на 4,5% после того, как компания улучшила годовой прогноз прибыли благодаря высоким продажам препарат от диабета "Оземпик" (Ozempic), а также отчиталась о более значительной, чем ожидалось, прибыли за прошедший квартал.

Европейский фармацевтический сектор набрал 0,9%, а банковский — 0,4%. ФРС сегодня, как предполагается, четвертый раз подряд повысит ключевую ставку на 75 базисных пунктов.

При этом основное внимание, вероятно, будет приковано к возможным комментариям центробанка насчет корректировки политики.

Трейдеры рассчитывают на повышение ставки ФРС в декабре на 50 б. п., тогда как кривая доходности американских гособлигаций указывает на возможную рецессию.