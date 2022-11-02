МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. После слабопозитивного открытия торгов российский рынок акций перешёл затем к некоторому снижению, а сейчас колеблется у уровня предыдущего закрытия, инвесторы заняли выжидательную позицию в преддверии заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Цены на нефть колеблются на разнонаправленных факторах

Индекс Мосбиржи к 14.49 мск снижается на 0,06%, до 2173,24 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,66%, до 1110,85 пункта.

Январский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,2%, до 94,86 доллара за баррель.

"В преддверии публикации итогов заседания ФРС США российские инвесторы предпочитают зафиксировать часть прибыли и скорректировать свои позиции на случай, если тональность американского регулятора не смягчится относительно будущей кредитно-денежной политики и на рынке усилятся негативные настроения", — отмечает София Кирсанова из УК "Первая".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК

"Лидером скромного падения среди относительно ликвидных бумаг выступили акции Polymetal (-1,12%). В них наметился коррекционный спад после существенного среднесрочного прироста стоимости. Формальным поводом для начала распродаж послужила публикация квартальных производственных результатов золотодобывающей компании", — отмечает Виталий Манжос из компании "Алго капитал".

Кирсанова также указывает акции "Самолета" (-0,47%), который опубликовал операционные квартальные результаты. Объем продаж на первичном рынке недвижимости достиг 47,2 миллиарда рублей, рост составил 53% за год, уточнила она.

Также лидерами снижения стоимости стали пока стали акции "Яндекса" (-0,39%), ВТБ (-0,39%), префы "Транснефти" (-2,35%), расписки Ozon (-1,66%), Fix Price (-1,51%), TCS Group (-1,19%).

Манжос обращает внимание на самое заметное движение на рынке — резкое повышение стоимости низколиквидных бумаг Veon (+35,92%). Эксперт поясняет, что интерес к ним подогрело известие о том, что компания-эмитент запустила конкурентный процесс продажи российского бизнеса.

Владимир Чернов из Freedom Finance Global дополняет, что инвесторы восприняли намерение компании отказаться от ведения бизнеса в России позитивно, так как зарегистрированный в Нидерландах оператор связи испытывает сложности с выводом на свои счета выручки российского подразделения.

"Кроме того, получать основную часть доходов компания не сможет из-за вступления с 2023 года в силу закона о госзакупках, запрещающего участие в них компаниям с долей прямого или косвенного иностранного владения более 10%. Напомним, что с 2018-го от этого направления Veon получает несколько миллиардов рублевой выручки ежегодно", — подмечает он.

Чернов также упоминает акции "Фосагро" (+3,44%), которые дорожают в ожидании завтрашней публикации отчетности за третий квартал и объявления решения относительно дивиденда. Компания способна отчитаться существенным ростом выручки, по мнению эксперта, благодаря высоким ценам на удобрения и увеличению объемов продаж.

В лидерах роста стоимости также — акции "Газпром нефти" (+1,96%), "Башнефти" (+1,79%), ПИКа (+1%), "Роснефти" (+0,71), расписки "Циана" (+3,26%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Кирсанова считает, что текущее снижение глобально не меняет картину. Индекс Мосбиржи консолидируется вблизи уровня 2180 пунктов, сохраняя возможность для дальнейшего движения вверх, в район отметки 2200в, уточняет она.

"Во второй половине дня будет опубликована статистика с рынка труда и по розничным продажам в РФ. Данные могут оказать влияние на котировки", — заключает эксперт.