МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с переменным купонным доходом серии 29021 с погашением в ноябре 2030 года на 108,424 миллиарда рублей при спросе в 173,991 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Финансист посоветовала, куда вложить десять тысяч рублей

Цена отсечения составила 97,04% от номинала, средневзвешенная цена — 97,1788% от номинала.

Минфин РФ ранее в среду на безлимитном аукционе разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26240 с погашением в июле 2036 года на 47,499 миллиарда рублей при спросе в 132,713 миллиарда. Позднее министерство также проведет аукцион по размещению ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52004 с погашением в марте 2032 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпуске.