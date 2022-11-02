МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. В ходе продолжающегося массового ухода топ-менеджеров из Twitter за последние несколько дней компанию, судя по заявлениям и словам осведомленного источника, покинули руководители по рекламе и маркетингу.

Как сообщает агентство Reuters, увольнения начались после того, как миллиардер Илон Маск на прошлой неделе осуществил поглощение Twitter за 44 млрд долларов. Сразу после этого он уволил гендиректора Парага Агравала, финансового директора Неда Сигала и руководителя по юридическим вопросам и политике Виджаю Гадде, передавало агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Сара Персонетт, которая отвечала за отношения с клиентами и рекламу, во вторник написала на своей странице в Twitter, что ушла из компании на прошлой неделе. Это только усугубило неопределенность рекламодателей по поводу того, как изменится эта социальная сеть под руководством Маска.

Далана Брэнд, директор по кадрам и вопросам кадрового многообразия, во вторник в своем аккаунте в LinkedIn написала, что тоже ушла в отставку на прошлой неделе. Генеральный менеджер по ключевым технологиям Ник Колдуэлл подтвердил в Twitter свою отставку, изменив к вечеру понедельника информацию в профайле на "бывший топ-менеджер Twitter".

Директор по маркетингу Лесли Берланд, глава по развитию продукции Джей Салливан и вице-президент по глобальным активам Жан-Филипп Майо также уволились, сообщил Reuters информированный источник. На данный момент неизвестно, приняли ли они это решение сами или их попросили уволиться.

Многочисленные сотрудники, общавшиеся с Reuters, заявили, что им по-прежнему практически ничего неизвестно о будущем компании. Встреча с коллективом, назначенная на среду, была отменена после отмены компанией рабочего совещания на прошлой неделе.

Команда Маска на этой неделе проводит встречи с рекламодателями в Нью-Йорке, в то время как ее клиенты, настороженность которых усиливается, забили тревогу из-за того, что вредоносный контент может появиться рядом с их рекламными объявлениями.