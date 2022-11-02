Фондовые индексы США снижаются в преддверии решения по учетной ставке ФРС
МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в среду снижаются в преддверии решения по базовой процентной ставке Федеральной резервной системы США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.41 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,34%, до 32543,3 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,31%, до 10862,7 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,34%, до 3841 пункта.
Одним из главных событий этой недели станут итоги заседания Федеральной резервной системы США, которые регулятор опубликует позднее в среду. Аналитики полагают, что Федрезерв повысит учетную ставку на 75 базисных пунктов, до 3,75%-4% годовых.
Далее глава ФРС Джером Пауэлл выступит с комментариями на пресс-конференции.
"Рынки хотят ясности в отношение того, когда ФРС хотя бы приостановит текущий цикл повышения ставок, но председатель Пауэлл пока не в состоянии это обеспечить", — сказал агентству Блумберг соучредитель DataTrek Research Николас Колас (Nicholas Colas). "На каждый признак замедления экономики США (жилье, цены на сырьевые товары, розничные продажи без учета инфляции) есть и другие, которые говорят о том, что условия на рынке труда остаются сильными", — добавил эксперт.
https://1prime.ru/Financial_market/20221102/838688373.html