МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в среду снижаются в преддверии решения по базовой процентной ставке Федеральной резервной системы США, свидетельствуют данные торгов. На месте ЧП на "Северных потоках" нашли кратеры глубиной до пяти метров

По состоянию на 16.41 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,34%, до 32543,3 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,31%, до 10862,7 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,34%, до 3841 пункта.

Одним из главных событий этой недели станут итоги заседания Федеральной резервной системы США, которые регулятор опубликует позднее в среду. Аналитики полагают, что Федрезерв повысит учетную ставку на 75 базисных пунктов, до 3,75%-4% годовых.

Далее глава ФРС Джером Пауэлл выступит с комментариями на пресс-конференции.

"Рынки хотят ясности в отношение того, когда ФРС хотя бы приостановит текущий цикл повышения ставок, но председатель Пауэлл пока не в состоянии это обеспечить", — сказал агентству Блумберг соучредитель DataTrek Research Николас Колас (Nicholas Colas). "На каждый признак замедления экономики США (жилье, цены на сырьевые товары, розничные продажи без учета инфляции) есть и другие, которые говорят о том, что условия на рынке труда остаются сильными", — добавил эксперт.