МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. По сообщению Reuters, канадский доллар в среду снизился против доллара США, поскольку инвесторы ждут дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы после того, как регулятор по итогам очередного заседания осуществил четвертое подряд повышение процентных ставок на 75 базисных пунктов.

Пара доллар США/канадский доллар на момент написания статьи торговалась с повышением на 0,4%, по 1,3690, после торгов в диапазоне 1,3550-1,3705.

Фондовые индексы США резко снизились после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что пока "крайне преждевременно" размышлять о паузе в повышении ставок, хотя в официальном заявлении центрального банка содержались сигналы о возможности менее значительных повышений в будущем.

"Ставки не достигли пика, однако мы, вероятно, приближаемся к концу этого цикла ужесточения политики", — заявил Сал Гуатьери, старший экономист BMO Capital Markets.

Канада является крупным производителем сырьевых товаров, включая нефть, поэтому канадский доллар обычно чувствителен к изменению настроя инвесторов. Фьючерсы на нефть WTI в среду закрылись с повышением на 1,8%, по 90 долларов США за баррель.

По итогам года канадский доллар может показать менее значительный рост, чем предполагалось ранее, поскольку канадская экономика отчасти утратила восприимчивость к изменению цен на нефть, а Банк Канады может отстать от ФРС в повышении процентных ставок, показал опрос Reuters.

Банк Канады не исключает возможности очередного масштабного повышения процентных ставок, направленного на борьбу с крайне высокой инфляцией, заявил во вторник управляющий центрального банка Тифф Маклем, признав, что стремительный рост цен снижает покупательную способность канадцев.

Доходность канадских гособлигаций выросла вслед за доходностью гособлигаций США. Для 10-летних бумаг она выросла на 9,4 базисного пункта, до 3,337%.