МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Объем торгов иностранными ценными бумагами на "СПБ бирже" в октябре упал на 57,77% по отношению к сентябрю, до 2,47 миллиарда долларов, следует из сообщения торговой площадки. Чистая прибыль Мосбиржи по МСФО в третьем квартале выросла на 29,3 процента

"Стоимостной объем сделок в режиме основных торгов по группе инструментов "иностранные ценные бумаги" на "СПБ бирже" по итогам октября составил 2,47 миллиарда долларов, что на 57,77% меньше, чем в сентябре (5,85 миллиарда) и на 92% меньше, чем в октябре 2021 года (30,88 миллиарда)", — говорится в сообщении.

"Участниками торгов в режиме основных торгов в октябре было заключено 2,91 миллиона сделок (7,9 миллиона в сентябре). Число активных счетов инвесторов в октябре снизилось на 50,4% до 175 тысяч (352,82 тысячи в сентябре). Количество счетов с позициями по ценным бумагам составило 1,76 миллиона", — также указывает биржа.

В десятку лидеров по оборотам в режиме основных торгов в группе инструментов "иностранные ценные бумаги" вошли акции и депозитарные расписки следующих эмитентов: Tesla (10,04% от общего объема торгов в октябре), Coinbase (5,02%), Alibaba (4,26%), NVIDIA (3,90%), Marathon Digital Holdings (2,50%), Netflix (2,42%), Apple (2,11%), Li Auto (2,09%), Advanced Micro Devices (1,9%) и запрещенной в РФ как экстремистская организация Meta Platforms (1,8%).

При этом стоимостной объём сделок в режиме основных торгов гонконгскими ценными бумагами по итогам октября вырос на 48,79% к сентябрю, до 590 миллионов гонконгских долларов (74,74 миллиона долларов США). Участники торгов и их клиенты в режиме основных торгов в октябре заключили 132,14 тысячи сделок с гонконгскими бумагами (рост на 82,36% по сравнению с сентябрём). Количество активных счетов инвесторов в режиме основных торгов составило 22,15 тысячи (рост на 45,24% к сентябрю).

В десятку лидеров по объему "гонконгских" биржевых торгов в октябре вошли акции следующих эмитентов: Alibaba (39,93% от общего объема), JD.com (10,62%), Li Auto (9,44%), Xiaomi (6,26%), Baidu (6%), Tencent (3,81%), XPeng (2,86%), PetroChina (2,13%), Meituan (1,78%) и Country Garden Holdings (1,68%).