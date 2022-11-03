МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги четверга в минусе, свидетельствуют данные торгов. Повлияла на биржи динамика индексов Уолл-стрит после заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Эксперт назвал последствия повышения ставки ФРС США до пяти процентов

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,19% — до 2 997,81 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,04%, до 1 967,38 пункта; гонконгский Hang Seng Index поднялся на 3,08% — до 15 339,49 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,33% — до 2 329,17 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,84%, до 6 857,9 пункта.

Торги в Японии были закрыты в связи с выходным днем. В среду японский Nikkei 225 снизился на 0,06%, до 27 663,39 пункта.

На торги в Азии повлияла динамика рынков США. Биржи Уолл-стрит завершили торги среды снижением на 1,5-3,3% после объявления итогов заседания ФРС и комментариев председателя регулятора Джерома Пауэлла.

Американский ЦБ в среду ожидаемо повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до отметки в 3,75-4% годовых. Джером Пауэлл на пресс-конференции при этом заявил, что ФРС готова замедлить темпы повышения учетной ставки. По данным CME Group, 52% аналитиков ожидают, что по итогам декабрьского заседания темпы повышения ставки будут замедлены до 50 базисных пунктов.

Рынки обратили внимание и на внутренние факторы. Так, индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг Китая, по версии делового издания Caixin, в октябре сократился до 48,4 пункта с 49,3 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали снижения только до 49,2 пункта.