МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ.  Основные фондовые индексы Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги четверга в минусе, свидетельствуют данные торгов. Повлияла на биржи динамика индексов Уолл-стрит после заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Федеральная резервная система (ФРС) США

Эксперт назвал последствия повышения ставки ФРС США до пяти процентов

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,19% — до 2 997,81 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,04%, до 1 967,38 пункта; гонконгский Hang Seng Index поднялся на 3,08% — до 15 339,49 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,33% — до 2 329,17 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,84%, до 6 857,9 пункта.

Торги в Японии были закрыты в связи с выходным днем. В среду японский Nikkei 225 снизился на 0,06%, до 27 663,39 пункта.

На торги в Азии повлияла динамика рынков США. Биржи Уолл-стрит завершили торги среды снижением на 1,5-3,3% после объявления итогов заседания ФРС и комментариев председателя регулятора Джерома Пауэлла.

Американский ЦБ в среду ожидаемо повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до отметки в 3,75-4% годовых. Джером Пауэлл на пресс-конференции при этом заявил, что ФРС готова замедлить темпы повышения учетной ставки. По данным CME Group, 52% аналитиков ожидают, что по итогам декабрьского заседания темпы повышения ставки будут замедлены до 50 базисных пунктов.

Рынки обратили внимание и на внутренние факторы. Так, индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг Китая, по версии делового издания Caixin, в октябре сократился до 48,4 пункта с 49,3 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали снижения только до 49,2 пункта.