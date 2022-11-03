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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20221103/838706735.html
Обыкновенная чистая прибыль Enel упала за январь-сентябрь
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Крупнейшая итальянская коммунальная компания Enel понизила прогноз обыкновенной чистой прибыли на 2022 год после неблагоприятных результатов на рынке Италии в первые 9 месяцев... ПРАЙМ, 03.11.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Крупнейшая итальянская коммунальная компания Enel понизила прогноз обыкновенной чистой прибыли на 2022 год после неблагоприятных результатов на рынке Италии в первые 9 месяцев этого года, сообщает Reuters.
Обыкновенная чистая прибыль Enel за январь-сентябрь упала на 9,5% до 3 млрд евро. Рост цен на сырьевые товары негативно повлиял на розничный бизнес, особенно в Италии.
Чистый долг Enel к концу сентября увеличился до 69,7 млрд евро с 62,2 млрд евро в конце июня.