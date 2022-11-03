МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Крупнейшая итальянская коммунальная компания Enel понизила прогноз обыкновенной чистой прибыли на 2022 год после неблагоприятных результатов на рынке Италии в первые 9 месяцев этого года, сообщает Reuters.

Обыкновенная чистая прибыль Enel за январь-сентябрь упала на 9,5% до 3 млрд евро. Рост цен на сырьевые товары негативно повлиял на розничный бизнес, особенно в Италии.

Чистый долг Enel к концу сентября увеличился до 69,7 млрд евро с 62,2 млрд евро в конце июня.