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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20221104/838707720.html
СМИ: G7 и Австралия договорились о фиксированной цене на российскую нефть
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Страны "Большой семерки" и Австралия договорились установить фиксированную цену на российскую нефть, передает Reuters со ссылкой на источники. "Коалиция (G7 и Австралии)... ПРАЙМ, 04.11.2022
нефть, энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, нефть, потолок цен на нефть, g7, австралия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Страны "Большой семерки" и Австралия договорились установить фиксированную цену на российскую нефть, передает Reuters со ссылкой на источники.
"Коалиция (G7 и Австралии) договорилась о фиксированном ценовом потолке, который будет регулярно оцениваться", — цитирует агентство слова источника.
Отмечается, что страны отказались от плавающего уровня цены на нефть из РФ.
Собеседники издания добавили, что финализация уровня цены на нефть планируется позднее в ноябре.