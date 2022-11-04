МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Страны "Большой семерки" и Австралия договорились установить фиксированную цену на российскую нефть, передает Reuters со ссылкой на источники. СМИ: Евросоюз изучит возможность использования замороженных активов России

"Коалиция (G7 и Австралии) договорилась о фиксированном ценовом потолке, который будет регулярно оцениваться", — цитирует агентство слова источника.

Отмечается, что страны отказались от плавающего уровня цены на нефть из РФ.

Собеседники издания добавили, что финализация уровня цены на нефть планируется позднее в ноябре.