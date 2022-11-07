МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Meta Platforms Inc* планирует начать масштабные увольнения на этой неделе, которые затронут тысячи сотрудников. Об этом сообщила в воскресенье газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Соответствующее официальное сообщение планируется сделать уже в среду, передает Reuters.

Meta* в октябре прогнозировала слабый праздничный квартал и более крупные расходы в следующем году, из-за чего рыночная капитализация компании упала примерно на 67 млрд долларов после ее снижения более чем на половину триллиона долларов ранее в текущем году.

Генеральный директор Марк Цукерберг выразил ожидания, что инвестиции в метавселенную принесут плоды примерно через десять лет. Тем временем ему пришлось заморозить прием новых сотрудников на работу, закрыть проекты и реорганизовать команды, чтобы сократить расходы.

"В 2023 году мы сосредоточим наши инвестиции на небольшом количестве приоритетных областей роста. Это означает, что некоторые команды значительно вырастут, но большинство других коллективов останутся в прежнем численном составе или сократятся в течение следующего года. В целом мы ожидаем, что к 2023 году наша организация будет примерно такого же размера или даже немного меньше, чем сегодня", — сказал Цукерберг во время последней телеконференции, посвященной квартальной отчетности, которая состоялась в конце октября.

В июне Meta* сократила планы по найму инженеров по меньшей мере на 30%, при этом Цукерберг предупредил сотрудников, чтобы они готовились к экономическому спаду.

Акционер Meta* — Altimeter Capital Management — в открытом письме Марку Цукербергу ранее заявил, что компании необходимо оптимизировать свою деятельность путем сокращения рабочих мест и капитальных затрат, добавив, что Meta* потеряла доверие инвесторов, поскольку увеличила расходы и переключилась на метавселенную.

* — деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская