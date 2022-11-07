МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Британский фунт вырос в понедельник, получая поддержку от снижающегося доллара США, передает Reuters. Британская валюта вернулась на уровни, на которых она торговалась до того, как на прошлой неделе Банк Англии предпринял самое сильное за 30 лет повышение ставок.

По состоянию на 10.00 по Гринвичу пара фунт/доллар торговалась с повышением на 0,61%, по 1,14405. Пара евро/фунт упала на 0,35%, до 0,87260.

Доллар потерял 0,522% к 10.00 по Гринвичу, после того как ранее он укрепился на фоне заявления Китая о том, что он будет придерживаться жестких антиковидных ограничений. После этого заявления инвесторы снова начали обращаться к доллару как к активу-убежищу.

"Рынок, очевидно, довольно спокойно воспринял опровержение Китая о том, что вскоре он может отказаться от политики нулевой терпимости к Сovid-19, и продолжил динамику прошлой недели, при этом доллар снизился в результате увеличения ставок (ошибочных, на мой взгляд) на то, что ФРС вскоре может занять более мягкую позицию", — говорит Майкл Браун, аналитик Caxton.

Фунт торгуется примерно на тех же уровнях, на которых он был перед решением Банка Англии повысить ставку на 75 базисных пунктов, принятом в четверг в рамках борьбы с двузначной инфляцией. Но аналитики сохраняют пессимизм в отношении будущего британской валюты, учитывая перспективы экономики.

В результате решения Банка Англии фунт упал на 2%. Центральный банк предупредил, что Великобритании грозит самая длительная рецессия как минимум за столетие. При этом он отметил, что стоимость заимствований, возможно, не будет расти так резко, как ожидают некоторые.

"Очень тревожные экономические перспективы в сочетании с вынужденным пересмотром ожиданий в отношении ставок, очевидно, продолжат уменьшать привлекательность фунта", — говорят аналитики ING.

Цены на жилье в Великобритании в октябре падали самыми быстрыми месячными темпами с февраля 2021 года. Это стало новым признаком слабости рынка жилья, которая отражает последствия сентябрьского "мини-бюджета", заявили в Halifax в понедельник.

Бюджетный план бывшего премьер-министра Лиз Трасс вызвал потрясения на рынке гособлигаций в конце сентября. Это обнажило уязвимость некоторых пенсионных фондов и других менеджеров активов.

Выступая в понедельник, Сара Бриден, исполнительный директор Банка Англии, заявила, что повышение прозрачности "небанков" — это первый шаг применения выводов, полученных в результате потрясений на рынках гособлигаций, но необходимо делать больше.

Джереми Хант, министр финансов Великобритании, представит бюджетные планы 17 ноября, и ожидается, что он предложит сокращение государственных расходов и повышение налогов.

Ежеквартальный отчет по ВВП, ожидаемый в пятницу, также предоставит важную информацию о состоянии британской экономики.