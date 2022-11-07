МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Котировки природного газа в Европе снижаются. Спрос на газ для отопления помещений остается ограниченным из-за мягкой погоды, сообщает агентство Reuters.

В ходе торгов понедельника котировки фьючерсов на природный газ с поставкой из терминала TTF падали на 8,1%. Метеопрогнозы предполагают немного более теплую погоду, и на этом фоне потребление газа может оставаться низким, что позволит удерживать высокие объемы запасов в хранилищах. Газохранилища в Германии заполнены более чем на 99%, согласно данным Gas Infrastructure Europe.

Число градусодней отопления с октября было очень низким, отмечает команда аналитиков Morgan Stanley во главе с Мартином Ратсом. В банке понизили прогноз по ценам на газ в следующем году. Ключевым драйвером снижения цен стала теплая погода, "а не изменение поведения домохозяйств", говорят аналитики.

Хотя цены на газ в Европе в последнее время снизились, они по-прежнему в три раза превышают средние значения. Стоимость электроэнергии и газа для европейских домохозяйств подскочила до исторических максимумов, отмечают в VaasaETT, хотя власти ЕС пообещали выделить более 550 млрд евро на смягчение последствий энергетического кризиса.

Более низкий, чем ожидалось, спрос в октябре означает, что объем запасов в Европе в конце зимнего сезона в марте, вероятно, будет на 19% выше, чем ожидалось ранее, и составит 31 млрд кубических метров, отметили в Morgan Stanley.

"Более значительные запасы и немного более сильное, чем мы полагали, разрушение спроса со стороны промышленных потребителей может привести к снижению цен, — подчеркнули в банке. — Между тем отопительный сезон только начинается, и многое будет зависеть от погоды".

Риски для оставшихся поставок российского газа в ближайшие месяцы сохранятся, поскольку для европейских потребителей доступен лишь один газопровод. В результате спрос на альтернативные источники энергии, в том числе, атомную и ветряную электрогенерацию, а также на СПГ растет. Ожидается, что в следующем году дефицит природного газа в Европе будет еще более сильным.

США и Россия обсудили, как можно избежать эскалации конфликта на Украине, однако разрешение этой ситуации не было целью переговоров, передает Wall Street Journal, ссылаясь на чиновников США и их союзников.

Около 10.51 по Гринвичу ближайшие фьючерсы на природный газ с поставкой из терминала TTF снизились в цене на 3,3%, до 111 евро за мегаватт-час. Ближайшие контракты на природный газ в Великобритании подешевели на 3,4%.