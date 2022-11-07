МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Евро и британский фунт в понедельник укрепились против считающегося активом-убежищем доллара США на фоне усиления склонности инвесторов к риску, передает Reuters. Европейские фондовые индексы выросли ввиду сохраняющихся ожиданий относительно ослабления коронавирусных ограничений в Китае.

Опубликованные в понедельник результаты опроса показали, что настрой инвесторов в еврозоне в ноябре улучшился. Позитивная динамика зафиксирована впервые за три месяца и отражает надежду на то, что относительно теплая погода и снижение цен на энергоносители позволят избежать введения нормированного потребления газа грядущей зимой.

Еще одним поводом для оптимизма стал отчет о промышленном производстве Германии. Согласно данным, представленным в понедельник Федеральным бюро статистики, в сентябре промышленное производство Германии выросло на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, превысив прогнозы аналитиков.

На момент написания статьи пара евро/доллар США торговалась с повышением на 0,26%, по 0,9986. Это самый высокий уровень с 27 октября. Пара британский фунт/доллар США торговалась с повышением на 0,67%, по 1,1451.

"Данные оказались не такими ужасными, в частности, отчет по промышленному производству Германии, а также индекс потребительских цен еврозоны, который вышел на прошлой неделе, и данные по ВВП", — говорит Кэти Лиен, управляющий директор BK Asset Management. В 3-м квартале экономика еврозоны показала рост 0,2%.

Панъевропейский фондовый индекс STOXX 600 вырос на 0,23%. Трейдеры обращают внимание на то, что инвесторы продолжают делать ставку на смягчение карантинных мер в Китае, хотя в Пекине заявляют о намерении и впредь следовать политике нулевой терпимости к COVID, предполагающей локдауны, карантины и строгое тестирование на коронавирус.

"Усиление склонности к риску было очевидно еще в конце прошлой недели, когда спекулянты ухватились за сообщения о том, что Китай может пересмотреть свою политику нулевой терпимости к COVID", — отмечает Джейн Фоули, валютный стратег-аналитик Rabobank.

На момент написания статьи индекс доллара США снизился против уровня закрытия пятницы на 0,549%, до 110,460. На прошлой неделе он упал почти на 2%.

"На этой неделе будет меньше событий, а рынок не полностью учитывает в котировках дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС, поэтому думаю, что мы просто наблюдаем смещение фиксации прибыли на начало недели", — отмечает Лиен.

Инвесторы оценивают вышедшие в пятницу данные по занятости в США, согласно которым в октябре число рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось на 261 000, а почасовые заработки продолжали расти, сигнализируя о сохранении ограниченного предложения на рынке труда.

Вместе с тем уровень безработицы поднялся до 3,7%, что усилило ожидания разворота в политике ФРС, сдерживая рост доллара.

В пятницу четыре руководителя ФРС просигнализировали, что могут рассмотреть замедление темпа ужесточения политики на следующем заседании.

Воздействие политики нулевой терпимости к COVID на экономику проявилось в вышедших в понедельник данных за октябрь, впервые с мая 2020 года показавших одновременное сокращение экспорта и импорта Китая.