МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрыли торги понедельника разнонаправленно, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,48% — до 7299,99 пункта, французский CAC 40 закрылся почти не изменившись — поднялся до 6416,61 с 6416,44 пункта, немецкий DAX увеличился на 0,55%, до 13533,52 пункта.

Трейдеры оценивали статданные по крупнейшей экономике Европы — Германии. Объем промышленного производства в стране с учетом сезонных колебаний в сентябре вырос на 0,6% в месячном выражении после того, как показатель в августе снизился на 1,2% к предыдущему месяцу. Хотя аналитики полагали, что показатель в сентябре вырос на 0,2% к августу.

При этом трейдеры также пребывают в ожидании промежуточных парламентских выборов в США. Так, 8 ноября пройдет основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты американского конгресса, что, в свою очередь, может оказать влияние на экономическую политику страны.