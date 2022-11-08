МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Канадский доллар в понедельник торговался почти без изменений против доллара США, удерживаясь около самого высокого уровня почти за 7 недель на фоне падения цен на нефть. В то же время инвесторы ожидают ряда важных событий в США в ближайшие дни, сообщает Reuters.

Пара доллар США/канадский доллар на момент написания статьи торговалась практически без изменений, по 1,3483, после достижения максимума с 22 сентября на отметке 1,3463.

"Рынок ждет результатов выборов в США (во вторник) и отчета по инфляции в четверг", — говорит Тони Валенте, старший валютный дилер AscendantFX.

Во вторник в США пройдут промежуточные выборы, которые определят, кто будет контролировать конгресс. Выходящие в четверг данные по инфляции могут пролить свет на перспективы дальнейших повышений процентных ставок в США.

Цены на нефть, основную статью экспорта Канады, упали на фоне неоднозначных сигналов со стороны Китая в отношении возможного смягчения коронавирусных ограничений. Фьючеры на сырую нефть в США закрылись с понижением на 0,9% по 91,79 доллара за баррель.

Доходность канадских гособлигаций росла. Доходность 10-летних облигаций достигла самого высокого уровня с 24 октября 3,608%.