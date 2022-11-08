МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Стоимость меди во вторник снижается, свидетельствуют данные торгов. Удорожание доллара к мировым валютам сдерживает котировки промышленного металла. Доллар укрепляется к основным мировым валютам

По состоянию на 8.11 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,84%, до 3,5695 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца уменьшилась на 2,28%, до 7 914,5 доллара, алюминия — на 0,79%, до 2 337 долларов, цинка — выросла на 0,42%, до 2 886 долларов.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимался на 0,22%, до 110,37 пункта. Укрепление доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, менее доступными при их покупке в другой валюте.

Инвесторы при этом продолжают следить за ситуацией в КНР, обращая внимание на заявления о продолжении политики "нулевого ковида", которая оказывает негативное влияние на экономику. Китай является крупнейшим потребителем меди, поэтому ожидания по экономике страны отражаются на перспективах спроса.

Также важными для рынков являются данные по инфляции в США за октябрь, которые будут опубликованы в четверг. Статистика может отразиться на ожиданиях по политике Федеральной резервной системы (ФРС) США вокруг ставки, что может повлиять на доллар.