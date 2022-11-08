МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе основных торгов вторника демонстрирует небольшое снижение на 0,24% при отсутствии драйверов роста и на фоне коррекции, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Банк России отметил снижение количества жалоб, связанных с санкциями

Индекс Мосбиржи в ходе основных торгов к 15.31 мск снижается на 0,24%, до 2203,52 пункта, долларовый индекс РТС немного повышается — на 0,07%, до 1141,55 пункта.

Ксения Лапшина из ФГ "Финам" отмечает, что индекс Мосбиржи пытается удержаться на отметке 2200 пунктов, а накануне индекс впервые с 21 сентября закрылся выше этого уровня. "Но после вчерашнего сильного роста на 2,5% ажиотаж к покупкам, очевидно, несколько ослаб. На глобальных рынках новостной фон складывается скорее нейтральный", — дополняет она.

"Российский фондовый рынок к середине сессии находился в сдержанном коррекционном минусе, не находя значимых драйверов для развития роста", — подмечает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Лапшина указывает на явных аутсайдеров — "Детский Мир", который второй день кряду снижается, так как компания объявила о реорганизации и намерена уйти с биржи. За 2 дня бумаги потеряли почти около 30%.

Также в лидерах снижения стоимости — акции "ВСМПО-Ависма" (-2,07%), "Мечела" (-1,39%), "Магнита" (-1,32%), ММК (-1,23%), "Сургутнефтегаза" (-1,12%), "Роснефти" (-1,09%).

"Акции НМТП (+6,54%) во вторник подскочили без очевидных фундаментальных причин и достигли максимума с 20 сентября в 5,040 рубля на повышенных объемах", — отмечает Кожухова.

Также без явных драйверов роста растут акции ДВМП (+6,2%) — головной компании транспортной группы Fesco, которые обновили исторический максимум.

Лидерами роста пока стали — акции ВТБ (+2,25%), "Русала" (+0,9%), "Газпрома" (+0,77%).

ПРОГНОЗЫ

"Ситуация до конца дня, однако, может измениться в более позитивную сторону в случае покупок в США и разворота нефтяных цен", — прогнозирует Кожухова.

Лапшина ожидает, что к концу сессии обстановка на отечественном рынке существенно не изменится, Индекс Мосбиржи по итогам дня может зафиксировать околонулевую динамику или слегка положительную.

"Также в США сегодня станут известны результаты предварительных выборов в Конгресс", — подметила она.