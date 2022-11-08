МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник вечером подскакивает на 2%, следует из данных торгов. Рынки реагируют на снижение курса доллара и доходности американских гособлигаций.

По состоянию на 19.14 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 36,55 доллара, или на 2,17%, до 1 717,05 доллара за тройскую унцию. Показатель преодолевает отметку в 1 700 долларов за унцию впервые с начала октября. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 3,26%, до 21,6 доллара за унцию.

В прошлую среду Федеральная резервная система (ФРС) США повысила учетную ставку на 75 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых. Федрезерв повысил ставку такими темпами уже в четвертый раз подряд и отметил, что дальнейшее повышение может быть уместно. Тем не менее, многие инвесторы предполагают, что пик агрессивной политики ФРС уже был пройден. По данным CME Group, 56,8% аналитиков ждут замедления темпов увеличения ставки в декабре до 50 базисных пунктов, что будет означать повышение до 4,25-4,5% годовых.

Курс доллара чувствителен к сигналам от ФРС США. Так, индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,44%, до 109,63 пункта. Чем дешевле доллар, тем доступнее становится золото для покупки в другой валюте, что и обеспечивает рост цены на этот драгоценный металл.

Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) также реагирует на сигналы от американского регулятора. Показатель снижается до 4,159% с 4,214% по сравнению с предыдущим торговым днем. Гособлигации США составляют альтернативу золоту как "надежный" актив, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.