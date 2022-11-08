МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Цены на нефть во вторник снижаются на опасениях по поводу итогов промежуточных выборов в конгресс США. Кроме того, ухудшение эпидемиологической обстановки в Китае усиливает беспокойство по поводу спроса на топливо, пишет Reuters.

Около 16.32 по Гринвичу январские фьючерсы на нефть Brent торговались с понижением на 72 цента, или 0,7%, по 97,20 доллара за баррель. Фьючерсы на WTI подешевели на 1 доллар, или 1,1%, до 90,79 доллара за баррель.

"Сегодня на рынке заметен скептицизм в отношении итогов промежуточных выборов в конгресс… Рынки заняли выжидательную позицию", — отметил Боб Йогер из Mizuho.

Между тем, в Гуанчжоу и других крупных городах Китая, согласно официальным данным, резко выросло число новых случаев коронавируса. Это ослабило надежды на потенциальное смягчение карантинных ограничений.

"Во вторник большинство трейдеров следят за ростом числа заболевших COVID в Китае, опасаясь новых локдаунов", — отметил Дэннис Кисслер из BOK Financial.

По его словам, запасы бензина и дизтоплива остаются на опасно низких уровнях, ограничивая падение цен на нефть, поскольку большинство штатов США готовятся к холодной зиме.