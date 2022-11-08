МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Американский производитель микрочипов Nvidia Corp сегодня сообщил, что теперь предлагает своим клиентам в Китае новый передовой микрочип, отвечающий недавно введенным правилам экспортного контроля, которые ограничивают передачу Китаю передовых технологий, пишет Reuters.

Nvidia прокомментировала сообщение Reuters, согласно которому китайские продавцы ПК уже рекламируют продукты с этим новым чипом.

Чип A800 представляет собой первую известную попытку какой-либо американской полупроводниковой компании разработать передовой микропроцессор для Китая после введения новых торговых правил в США. Nvidia заявила, что экспортные ограничения могут обойтись ей в сотни миллионов долларов выручки.

Правила, введенные в США в начале октября, фактически запрещают экспорт современных микрочипов и оборудования для их выпуска китайскими производителями, чтобы не допустить передачи передовых технологий китайским военным.

В конце августа Nvidia и Advanced Micro Devices Inc заявили, что их чипы попали в список экспортного контроля Министерства торговли США. В том числе речь шла о чипе A100 от Nvidia, предназначенном для дата-центров. Чип Nvidia A800 можно использовать вместо A100, и они оба являются графическими процессорами (GPU).

Стоимость таких чипов может достигать нескольких тысяч долларов за единицу.

Nvidia отказалась сообщить, консультировалась ли она с Министерством торговли на тему нового чипа. Представитель Министерства торговли также отказался от комментариев.

Один из китайских сайтов-дистрибьюторов приводит характеристики A800. Сравнение его возможностей с возможностями A100 показывает, что скорость передачи данных от чипа к чипу у нового чипа составляет 400 гигабайт в секунду против 600 гигабайт в секунду у A100. Согласно новым правилам, скорость должна быть ниже 600 гигабайт в секунду.

"A800 выглядит как A100 GPU, модифицированный так, чтобы избежать ограничений, недавно введенных Министерством торговли", — указывает аналитик CCS Insight Уэйн Лэм, который в своих комментариях исходит из характеристик, опубликованных Reuters. Он также напоминает, что число восемь считается в Китае счастливым.

"Китай является для Nvidia важным рынком, и для ее бизнеса вполне разумно изменить конфигурацию продукта, чтобы не попасть под ограничения", — добавляет Лэм.

По его словам, более низкая скорость передачи данных A800 обернется явным замедлением работы для дата-центра, в котором одновременно используются тысячи чипов.

Согласно Nvidia, ограничения на экспорт высокотехнологичных чипов могли сократить ее выручку от продажи чипов в Китае в 3-м финквратале, истекшем в октябре, примерно на 400 млн долларов. С помощью нового чипа компания сможет смягчить этот финансовый удар. Свои квартальные результаты она, как ожидается, опубликует 16 ноября.