МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Как сообщает Reuters, во вторник европейские акции на закрытии торгов достигли восьминедельного максимума, поскольку инвесторы надеялись на благоприятный для рынка исход промежуточных выборов в США.

Индекс STOXX 600 завершил сессию с повышением на 0,8% после того, как большую часть дня колебался в узком диапазоне, причем в лидерах покупок были технологический сектор и сектор розничной торговли.

Основные индексы Уолл-стрит выросли после того, как американцы проголосовали на промежуточных выборах. Аналитики ожидают победу республиканцев, которая приведет к разделению правительства.

Превзошедшая ожидания прибыль компаний и надежды на то, что ФРС США будет повышать ставку менее высокими темпами, помогли STOXX 600 начать ноябрь на устойчивых позициях.

Согласно данным Refinitiv, из 216 компаний STOXX 600 почти у 60% результаты превзошли ожидания, тогда как обычно за квартал лишь у 53% показатели превышают оценки аналитиков.

Между тем два представителя ЕЦБ заявили, что центральный банк будет продолжать повышать стоимость заимствований, даже когда экономика еврозоны страдает, поскольку сохранение высокой инфляции будет еще большим злом.

Аутсайдерами оказались лишь акции нефтегазовых компаний, которые упали на 1,6%, поскольку цены на нефть снизились на фоне опасений рецессии, а также замедления спроса из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Китае. Эта страна — главный импортер нефти.

Акции Adidas подорожали на 4,4%. С 1 января компанию должен возглавить Бьёрн Гульден, ныне глава Puma.

Акции Munich Re подорожали на 2,7%. Чистая прибыль компании в третьем квартале выросла на 44%, несмотря на большие убытки от урагана "Йэн". Компания "твердо" придерживается целевого показателя прибыли за весь год.