МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Цены на золото во вторник прибавили более 2% и превысили ключевой уровень 1700 долларов США за унцию, сообщает Reuters. Рынок получает поддержку на фоне ослабления доллара и снижения доходности казначейских облигаций, а также ввиду покупок на технических факторах. Кроме того, участники рынка ожидают данных по инфляции в США, которые выйдут позднее на этой неделе.

Около 18.42 по Гринвичу золото на рынке спот выросло в цене на 2,4%, до 1714,23 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX закрылись с повышением на 2,1%, по 1716 долларов за унцию.

Ранее в ходе торгов котировки достигали отметки 1716,82 доллара за унцию, максимума с 6 октября, прибавив более 100 долларов по сравнению с достигнутым на прошлой неделе уровнем 1615,59 доллара за унцию, который является более чем двухмесячным минимумом.

"Похоже, что золото и серебро вновь пользуются спросом, — заявил Тай Вонг, трейдер Heraeus Precious Metals. — Думаю, что доллар отступает на фоне ожидаемого замедления темпа повышения ставок ФРС в декабре до 50 б.п.".

Доллар снизился на 0,5% против корзины из других основных валют, до почти двухнедельного минимума. Ослабление американской валюты делает золото более доступным для держателей иных валют. Доходность казначейских облигаций США тоже снизилась.

"Цены на золото пробили вверх 1680 долларов, а затем — 1700 долларов, — отмечает аналитик OANDA Крейг Эрлам. — Прорыв выше этих технических уровней может оказывать дополнительную поддержку рынку".

Октябрьские данные по инфляции в США выйдут в четверг. Согласно прогнозам экономистов, рост базового индекса потребительских цен (Core CPI) в октябре должен был замедлиться до 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем и до 6,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

"Если данные действительно будут свидетельствовать о снижении инфляционного давления, это окажет поддержку всем рынкам, поскольку это укрепит надежды на менее активное повышение процентных ставок ФРС", — считает Дэвид Мегер из High Ridge Futures.

Золото считается активом, хеджирующим риски инфляции, однако повышение процентных ставок увеличивает альтернативные издержки владения этим металлом.

Во вторник участники рынка также следят за промежуточными выборами в конгресс США.

Между тем спот-цены на серебро выросли почти на 3%, до 21,39 доллара за унцию, максимума с конца июня.

Платина подорожала на 2,1%, до 999,13 доллара за унцию, а палладий — на 1,7%, до 1928,63 доллара за унцию.