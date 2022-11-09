МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Рубль на открытии торгов среды немного теряет в стоимости — доллар и евро преодолели отметку в 61 рубль; к юаню сохраняется стабильность, следует из данных Московской биржи. Фондовые индексы Европы закрылись ростом

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск растет на 7 копеек, до 61,06 рубля, евро — на 27 копеек, до 61,22 рубля, юаня — на символические 0,4 копейки, до 8,376 рубля.