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2022-11-09T07:17:00+03:00
2022
https://1prime.ru/Financial_market/20221109/838753751.html
Курс рубля снижается и к доллару, и к евро
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Рубль на открытии торгов среды немного теряет в стоимости — доллар и евро преодолели отметку в 61 рубль; к юаню сохраняется стабильность, следует из данных Московской биржи. Курс... ПРАЙМ, 09.11.2022
валюта, рынки, новости, рубль, доллар, евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Рубль на открытии торгов среды немного теряет в стоимости — доллар и евро преодолели отметку в 61 рубль; к юаню сохраняется стабильность, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск растет на 7 копеек, до 61,06 рубля, евро — на 27 копеек, до 61,22 рубля, юаня — на символические 0,4 копейки, до 8,376 рубля.