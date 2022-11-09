МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Котировки золота в среду отступили от месячного пика, достигнутого на предыдущей сессии, но оставались в пределах относительно узкого диапазона. Инвесторы сохраняют осторожность в преддверии публикации данных США по инфляции позднее на этой неделе, передает Reuters.

По состоянию на 06.44 по Гринвичу золото на рынке спот подешевело на 0,2%, до 1709,50 доллара США за унцию. Фьючерсы на золото снизились на 0,2%, до 1712,30 доллара.

Во вторник цены на золото на физическом рынке прибавили более 2% и пробили вверх ключевой уровень 1700 долларов. Этому способствовали падение доллара, снижение доходности казначейских облигаций, а также технические покупки.

"Котировки золота немного снизились под влиянием нескольких факторов. Доллар продемонстрировал некоторое укрепление, доходность (гособлигаций США) растет, а инвесторы фиксируют прибыль после ралли накануне", — сказал Стивен Иннес из SPI Asset Management.

Доллар вырос на 0,1% против корзины из других основных валют, что сделало золото менее доступным для держателей иных валют. Доходность казначейских облигаций США также повысилась в ходе азиатской сессии.

В центре внимания инвесторов остается индекс потребительских цен (CPI) США, который будет представлен в четверг. Эти данные, вероятно, внесут некоторую ясность относительно дальнейшей динамики процентной ставки ФРС.

Согласно прогнозам экономистов, рост базового индекса потребительских цен (Core CPI) в октябре должен был замедлиться до 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем и до 6,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

"Котировки, судя по всему, консолидируются в преддверии публикации индекса CPI. Если инфляция окажется более стремительной, чем ожидается, цены (на золото) могут упасть ниже 1690 долларов за унцию. Если же инфляция не превысит прогнозы, котировки могут пробить уровень 1725 долларов за унцию", — добавил Иннес.

Трейдеры оценивают вероятность повышения ключевой ставки в декабре на 50 базисных пунктов в 67%, а на 75 базисных пунктов — в 33%.

Золото считается активом, хеджирующим риски инфляции, однако повышение процентных ставок делает этот металл менее привлекательным для инвесторов. Повышение процентной ставки также делает другие активы более привлекательными по сравнению с золотом, не приносящим купонного дохода.

Спот-цены на серебро снизились на 0,2%, до 21,29 доллара за унцию, платина подорожала на 0,5%, до 1002,76 доллара за унцию, а палладий подешевел на 0,9%, до 1903,59 доллара за унцию.