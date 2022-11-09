МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Мировые фондовые рынки сегодня зависли чуть ниже недавних семинедельных максимумов, а доллар стабилизировался. Инвесторы ждут результатов промежуточных выборов в США, вызывающих повышенный интерес, передает агентство Reuters. Биткоин, крупнейшая криптовалюта по рыночной стоимости, вновь попал под давление и подешевел более чем на 3% после падения накануне на 11%.

Европейские фондовые рынки снижаются, фьючерсы на американские индексы торгуются разнонаправленно, а торги на азиатских биржах прошли в плюсе на фоне поступления первых результатов промежуточных выборов в США. В результате мировой индекс MSCI завис чуть ниже вчерашнего максимума за семь недель.

После прошедших выборов контроль конгресса остается на кону, и пока неизвестно, смогут ли демократы удержаться у власти под натиском республиканцев.

"Похоже, борьба за конгресс оказалась более напряженной, чем ожидалось. По-прежнему предполагается, что республиканцы возьмут под контроль палату представителей, — сказала Фиона Чинкотта, старший рыночный аналитик City Index в Лондоне. — Фьючерсы на американские индексы повышаются, поскольку считается, что политический тупик, как правило, благоприятен для акций".

Фондовые рынки обычно демонстрируют благоприятную динамику при расколе правительства и президентстве демократа. Инвесторы отчасти объясняют это политическим тупиком, который не дает какой-либо партии вносить серьезные политические изменения.

Согласно данным RBC Capital Markets, средняя годовая доходность S&P 500 при разделенном конгрессе составляет 14%, а при конгрессе под контролем республиканцев и президенте — демократе — 13%. При этом доходность индекса при полном контроле демократов составляет 10%.

Стюарт Коул, главный специалист по макроэкономике в Equiti Capital, указывает, что возможный политический тупик в Вашингтоне может исключить предложенное Джо Байденом повышение налогов на доходы корпораций и состоятельных граждан.

"При этом более важное значение сейчас имеет перспектива очередных споров насчет повышения потолка госдолга США и связанная с этим приостановка работы правительства", — добавил Коул.

В Азии японский Nikkei откатился с двухмесячного максимума под давлением разочаровывающих результатов Nintendo. Китайские индексы снизились, так как макроданные показали, что цены производителей в Китае упали впервые с декабря 2020 года. Это акцентировало внимание на падающем внутреннем спросе на фоне ограничений, связанных с COVID-19.

Повышенное внимание также привлекает рынок криптовалют. Вчера Binance подписала необязывающее соглашение о покупке операций криптовалютной биржи FTX за пределами США, чтобы помочь ей справиться с "кризисом ликвидности". Это неожиданное спасение биржи от банкротства вызвало новые опасения инвесторов насчет криптовалют.

Биткоин подешевел более чем на 3% до 17 917 долларов, а собственный токен FTX упал еще на 27%.

Поскольку большинство ждет результатов промежуточных выборов и выхода в четверг ключевой инфляционной статистики, торги на валютных рынках в целом проходили вяло.

Доллар незначительно опустился к иене, и пара доллар/иена торговалась по 145,45. Евро понизился до 1,0064 доллара.

Экономисты прогнозируют, что в четверг макроданные укажут на снижение базового индекса потребительских цен за октябрь до 6,5% с 6,6% в сентябре.

Денежный рынок США в целом ожидает, что в декабре ФРС повысит ключевую ставку на 50 базисных пунктов. При этом вероятность более масштабного повышения ставки на 75 б. п. оценивается в 33%.

Цены на нефть опускаются. Отраслевые данные показали, что запасы сырой нефти в США выросли сильнее ожиданий, а опасения насчет спроса на топливо в Китае сохраняются. Баррель марки WTI подешевел примерно на 0,7% до 88,22 доллара, а баррель Brent — на 0,6% до 94,78 доллара.