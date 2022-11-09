МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Британский фунт в среду ослаб против доллара США после трех дней роста в преддверии выхода в четверг важных американских данных по инфляции и ожидаемого на следующей неделе представления следующего бюджетного плана британского правительства.

Как сообщает Reuters, по состоянию на 11.24 по Гринвичу пара фунт/доллар торговалась с понижением на 0,71%, по 1,14650, поднявшись на 3,5% за последние три сессии.

Укрепление доллара США отчасти стало причиной снижения фунта. Индекс доллара США вырос на 0,3% после оглашения результатов промежуточных выборов в США.

Пара евро/фунт выросла на 0,54%, до 0,8777.

Некоторые аналитики думают, что падение фунта в среду было вызвано неспособностью пробить уровень 1,16 доллара днем ранее.

Два источника указали на слабость фунта против евро как на причину общего ослабления британской валюты.

Рынок ждет 17 ноября, когда министр финансов Великобритании Джереми Хант представит свой бюджетный план. Есть признаки того, что госрасходы будут снижены, а налоги повышены.

"Все ждут 17 ноября, чтобы понять, насколько жесткой будет налогово-бюджетная политика", — отметил аналитик ING Крис Тернер, добавив, что ожидания рынка относительно цикла повышений ставок Банка Англии, похоже, с большей вероятностью могут быть снижены, чем ожидания по поводу цикла повышений ставок ЕЦБ и ФРС.

"Таким образом, совокупность жесткой налогово-бюджетной политики и переоценка цикла (ужесточения денежно-кредитной политики) Банка Англии могут быть катализатором падения фунта, а до того момента его динамика, вероятно, будет зависеть от доллара и событий за рубежом", — заявил он.

Решение Банка Англии о повышении ставок на прошлой неделе столкнуло фунт вниз на 2%. Он восстановился с тех пор, но все еще торгуется с понижением на 15% против доллара по сравнению с уровнями, наблюдавшимися в начале года.

Повышение ставки сопровождалось четким сигналом о том, что Великобритания сталкивается с самой продолжительной рецессией как минимум за столетие, но центробанк также заявил, что темпы повышений заимствований могут быть не такими резкими, как ожидает рынок.

Данные по квартальному росту ВВП выйдут в пятницу и станут важным сигналом относительно состояния британской экономики.