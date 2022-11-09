МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Антимонопольные регуляторы ЕС готовят обвинения против Meta*, материнской компании Facebook*, из-за некорректного использования ею клиентских данных и привязки сервиса тематической рекламы непосредственно к социальной сети, сообщили осведомленные источники на условиях анонимности.

Как сообщает Reuters, Еврокомиссия вправе оштрафовать компанию за антимонопольные нарушения на сумму, составляющую до 10% от ее глобального оборота. Еврокомиссия и Meta* отказались от комментариев.

Комиссия начала расследование в отношении социальной сети в июне прошлого года. Одновременно с этим собственное расследование начал британский антимонопольный регулятор.

В течение последних месяцев комиссия просила конкурентов Meta* удалять конфиденциальную информацию из их отчетов регулятору. Обычно это означает, что комиссия собирается направить компании, в отношении которой ведется расследование, свои претензии с подробным описанием того, что именно она считает антиконкурентной практикой.

Бизнес тематической рекламы Meta*, Facebook Marketplace*, был запущен в 2016 году и используется в 70 странах мира для покупки и продажи товаров.

Впервые об ожидаемых претензиях регулятора сообщило издание Politico.

* — деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в РФ как экстремистская