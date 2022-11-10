МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара утром опускается к евро и иене, свидетельствуют данные торгов. Позже в четверг инвесторы ожидают публикации данных по годовой инфляции в США за октябрь. Курс рубля на Московской бирже показывает разнонаправленную динамику

По состоянию на 7.34 мск курс евро к доллару рос до 1,0025 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0011 доллара. Курс доллара к иене в то же время опускался до 146,13 иены со 146,44 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшался на 0,21%, до 110,32 пункта.

Главным событием недели для инвесторов является статистика по годовой инфляции в США, которая будет опубликована позднее в ходе торгов. Аналитики ждут замедления роста потребительских цен до 8% по итогам октября с 8,2% месяцем ранее. При этом значение остается заметно выше целевого уровня ФРС в 2%.

"Мы идем от состояния "раскаленный докрасна" до "кипения", это недостаточно "холодно" для ФРС", — приводит канал CNBC комментарий старшего экономиста KPMG Дайаны Свонк (Diane Swonk).

Данные по инфляции могут повлиять на решение Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке на декабрьском заседании. С начала года ставка была повышена шесть раз подряд для борьбы с ростом цен, при этом на четырех предыдущих заседаниях регулятор каждый раз поднимал ставку на 75 базисных пунктов.

Сейчас на фоне ожидаемого замедления инфляции четвертый месяц подряд рынки допускают снижение темпов повышения ставки. По данным CME Group, 57% экспертов ожидают увеличения ставки на 50 базисных пунктов в декабре, и лишь 43% — вновь на 75 базисных пунктов.