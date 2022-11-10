МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг снижаются после сообщения властей Китая о новой крупной вспышке коронавируса в некоторых городах, свидетельствуют данные торгов и сообщения СМИ. Биржи Европы закрылись снижением в ожидании данных об инфляции в США

По состоянию на 7.35 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,53% — до 3032,12 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,91%, до 1993,14 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,84%, до 16057 пунктов. Южнокорейский KOSPI уменьшается на 0,73% — до 2406,55 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,46%, до 6966,6 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,07%, до 27419,5 пункта.

Агентство Блумберг сообщает со ссылкой на заявление правительства Китая, что мегаполис Чунцин, в котором проживает более 32 миллионов человек, борется с самой серьезной вспышкой коронавируса более чем за год: число случаев заболевания выросло до 753 в среду с всего девяти в начале месяца. Глава Коммунистической партии города Чэнь Миньэр сказал, что ситуация с коронавирусом очень серьезная, и контроль над ней является главным приоритетом.

Кроме того, инвесторы в Азии обратили внимание на закрытие фондовых рынков США. Индексы Уолл-стрит по итогам торгов среды снизились на 1-2,5%, чему способствовали опасения по поводу дальнейших действий Федеральной резервной системы США.

По словам инвестиционного директора UBS Global Wealth Management Марка Хефеле (Mark Haefele), политика ФРС США останется основным фактором, определяющим динамику торгов.