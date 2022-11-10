МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Стоимость золота слабо меняется в четверг утром, следует из данных торгов. Инвесторы с осторожностью ожидают статистики по инфляции в США, которая может повлиять на политику ФРС. В ФРС США заявили, что борьба с инфляцией может привести к рецессии

По состоянию на 7.48 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 2,15 доллара, или на 0,13%, до 1 711,55 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,83%, до 21,15 доллара за унцию.

Позже в четверг трейдеры ожидают публикации данных по годовой инфляции в США за октябрь. Аналитики ждут замедления инфляции до 8% по итогам октября с 8,2% месяцем ранее. Таким образом, инфляция может показать замедление четвертый месяц подряд. При этом она остается значительно выше целевого уровня ФРС в 2%.

Данные могут повлиять на дальнейшую политику Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор с начала года повысил ставку уже шесть раз подряд для борьбы с инфляцией. При этом на предыдущих четырех заседаниях шаг повышения ставки составлял 75 базисных пунктов.

Рынки ждут дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС, но допускают замедление темпов повышения ставки. По данным CME Group, 57% экспертов ожидают увеличения ставки на 50 базисных пунктов в декабре, а 43% — вновь на 75 базисных пунктов.

Золото, как правило, реагирует на сигналы от ФРС, поскольку это отражается на курсе доллара, к которому чувствительна стоимость драгоценного металла. Традиционно повышение ставки поддерживает доллар, что делает золото менее доступным при покупке в другой валюте. В то же время ожидания замедления повышения ставки ФРС могут сдержать укрепление доллара, что станет позитивом для золота.