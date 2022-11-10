МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Цена на медь в четверг растет на фоне ослабления доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов. Доллар дешевеет к евро и иене перед статистикой по инфляции в США

По состоянию на 8.43 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,46% — до 3,6935 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца опустилась на 0,14% — до 8 104,5 доллара, алюминия — на 2,23%, до 2 319 долларов, цинка — на 2,64%, до 2 853,5 доллара.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,34%, до 110,18 пункта.

Удешевление доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, более доступными для покупки в другой валюте.

Внимание рынков приковано к статистике по годовой инфляции в США за октябрь. Согласно ожиданиям аналитиков, инфляция может замедлиться до 8% с 8,2% в сентябре. Данные будут опубликованы позже в четверг.

Также инвесторы продолжают оценивать перспективы спроса на медь на фоне продолжения политики Пекина по нулевой терпимости к коронавирусу. Китай является крупнейшим мировым потребителем меди.