МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии четверга поднимается на 0,5%, следует из данных Московской биржи. Истекает срок обращения за принудительной конвертацией расписок

Индекс Мосбиржи к 10.03 мск растет 0,5%, поднимаясь до 2177,35 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,18%, до 1115,88 пункта.

В лидерах роста котировок — обыкновенные акции Сбербанка, на 3%, до 131,12 пункта, дорожающие после выхода отчетности.