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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20221110/838769178.html
Российский рынок акций показал рост на старте торгов четверга
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. Российский рынок акций в начале торговой сессии четверга поднимается на 0,5%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.03 мск растет 0,5%, поднимаясь до 2177,35... ПРАЙМ, 10.11.2022
акции, рынки, новости, российский рынок акций, индекс мосбиржи, индекс ртс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии четверга поднимается на 0,5%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.03 мск растет 0,5%, поднимаясь до 2177,35 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,18%, до 1115,88 пункта.
В лидерах роста котировок — обыкновенные акции Сбербанка, на 3%, до 131,12 пункта, дорожающие после выхода отчетности.