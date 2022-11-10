МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Цены на нефть в четверг стабилизировались после падения по итогам трех сессий подряд на фоне новых карантинных мер в Китае, пишет Reuters. Трейдеры ожидают данных США по инфляции, которые могут внести некоторую ясность относительно темпов повышения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Около 05.34 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent снизились в цене на 2 цента, до 92,63 доллара за баррель, а фьючерсы на нефть WTI подешевели на 8 центов, до 85,75 доллара за баррель.

За истекший период этой недели цены на нефть Brent снизились более чем на 6%, а котировки WTI — более чем на 7%.

Число новых случаев COVID-19 в китайском городе Гуанчжоу, численность населения которого составляет 19 миллионов, в среду составило более 2000 третий день подряд. Эта вспышка стала самой сильной для этого города с начала пандемии. В среду в Гуанчжоу объявили массовое тестирование на коронавирус и ввели локдаун в одном из районов. Число новых случаев коронавируса в Китае достигло максимума с 30 апреля.

Индекс потребительских цен (CPI) США будет опубликован позже в четверг. Ожидается, что он укажет на замедление инфляции как по сравнению с предыдущим месяцем, так и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если инфляция замедлится, ФРС может снизить темпы повышения процентной ставки, что позитивно скажется на экономике и повышении спроса на нефть.

В среду котировки оказалась под давлением на фоне значительного роста запасов в США.

"Участники нефтяного рынка более осторожно оценивают перспективы котировок, — отмечают аналитики Haitong Futures. — Индекс CPI США… продолжит влиять на рыночные ожидания, поэтому инвесторы, вероятно, в основном будут занимать выжидательную позицию".

Запасы нефти в США на отчетной неделе увеличились на 3,9 млн баррелей, до максимума с июля 2021 года, согласно опубликованным в среду данным Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Запасы бензина снизились на 900 000 баррелей, до минимума с ноября 2014 года, а запасы дистиллятов снизились на 500 000 баррелей, сообщили в EIA.

Между тем снижение цен на фоне данных по запасам, возможно, было чрезмерным, отметил Вивек Дхар, аналитик Commonwealth Bank.

По его словам, запасы дистиллятов, включая дизельное, печное и авиатопливо, упали к 10-летнему минимуму, и запасов этих нефтепродуктов хватит лишь на 26 дней, что почти на 5 дней ниже среднего 5-летнего значения. "Это указывает на намного более ограниченное предложение, чем на рынке нефти или бензина в США", — добавил Бхар.

Бхар прогнозирует, что средняя цена нефти Brent в 4-м квартале составит 95 долларов за баррель, так как предложение станет более ограниченным после вступления в силу запрета на морские поставки российской нефти в Евросоюз 5 декабря.