МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Как сообщает Reuters, в четверг цветные металлы в основном торгуются с повышением на фоне ослабления доллара, которое делает номинированные в долларах металлы дешевле для держателей других валют. Никель получает дополнительную поддержку ввиду надежд на активный спрос со стороны производителей аккумуляторных батарей.

В 06.18 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME выросли в цене на 0,3%, до 8128 долларов за тонну. Алюминий прибавил 0,6%, до 2332 долларов, свинец подешевел на 0,3%, до 2070,50 доллара, олово снизилось в цене на 1,2%, до 19 590 долларов.

Доллару не удалось продолжить наблюдавшееся накануне ралли в преддверии данных США по инфляции, которые выйдут позднее в четверг.

"В отсутствие каких-либо изменений в микро- и макроэкономической ситуации, котировки (цветных металлов), вероятно, продолжат колебаться в боковом тренде", — считает Зенон Хо, аналитик Marex. По его словам, на рынке сохраняется неопределенность в условиях глобальных конфликтов и подведения итогов промежуточных выборов в конгресс США.

По сообщениям National Business Daily, власти китайской провинции Хэнань одобрили программу финансовой поддержки сектора недвижимости на сумму 26,2 млрд юаней. Данная мера позволит продолжить реализацию строительных проектов и гарантирует своевременную сдачу заранее проданных объектов недвижимости. Это должно укрепить спрос на металлы.

Между тем слабые экономические данные КНР, а также ухудшение эпидемиологической ситуации в этой стране продолжают ослаблять склонность к риску на рынках металлов.