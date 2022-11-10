МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Котировки фьючерсов на пшеницу в среду на CBOT снизились после того, как Минсельхоз неожиданно повысил оценки мирового предложения этой культуры. В министерстве полагают, что обильный урожай в Австралии, Великобритании и Казахстане нивелирует более низкое производство в Аргентине и ЕС. Минсельхоз Турции рассчитывает отправлять российское зерно бедным странам

Давление на котировки пшеницы также оказали укрепление доллара США и оптимизм относительно продолжения поставок из Причерноморья.

Между тем котировки сои в ходе торгов перешли от снижения к росту. Трейдеры взвешивали оценки Минсельхоза США, предполагающие более высокий спрос на сою и немного более крупный по сравнению с предыдущими прогнозами урожай в Штатах.

Цены на кукурузу снизились по итогам волатильной сессии. Минсельхоз США повысил оценки внутреннего производства и спроса на эту культуру.

Аналитики, опрошенные Reuters, в среднем ожидали, что Минсельхоз оставит без изменений прогнозы урожайности кукурузы и сои.

Декабрьские фьючерсы на пшеницу на CBOT завершили сессию с понижением на 21 1/4 цента, по 8,06 1/2 доллара за бушель, закрывшись на минимуме с 6 сентября.

Декабрьские фьючерсы на кукурузу снизились в цене на 3 цента, до 6,64 1/2 доллара за бушель. В ходе сессии котировки падали до 6,58 доллара, минимума со 2 сентября. Январские контракты на сою подорожали на 5 1/2 цента, до 14,52 доллара за бушель.

Минсельхоз США умеренно скорректировал оценки мирового предложения зерновых и масличных вопреки ожиданиям более значительного их пересмотра, говорят аналитики. Ожидалось, что министерство сильно изменит свои прогнозы на фоне засухи в США этим летом и неблагоприятной погоды в некоторых сельскохозяйственных регионах Южной Америки.

"Сюрпризом могло бы стать повышение оценки урожайности сои в США, однако изменения были незначительными. Минсельхоз понизил прогноз производства пшеницы в Аргентине недостаточно сильно, при этом повысив оценки для Австралии и Казахстана", — отметил Чарли Сернатингер, аналитик ED&F Man Capital.

Беспокойство относительно спроса на кукурузу из США со стороны Мексики и спроса на сою со стороны Китая продолжает довлеть над рынком. Власти Мексики заявили, что отказываются покупать генетически модифицированную кукурузу из США, а в Китае сохраняются антиковидные ограничения. Между тем цены на пшеницу из США на мировом рынке неконкурентоспособные, из-за чего котировки на CBOT находятся под давлением.