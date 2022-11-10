МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Котировки нефти в четверг продолжают снижение четвертую сессию подряд, так как новые карантинные меры, осуществляемые властями Китая, усугубили опасения относительно перспектив спроса на топливо со стороны крупнейшего мирового импортера нефти.

По сообщению Reuters, в нескольких ключевых для экономики городах Китая наблюдаются вспышки Covid-19, в том числе в Пекине. В среду миллионы жителей промышленного хаба Гуанчжоу были тестированы на Covid-19.

"Проблемы со спросом в Китае, связанные с коронавирусной инфекцией, оживление роста доллара США и обильное предложение на мировом рынке нефти в 4-м квартале могут спровоцировать дальнейшее падение цен", — считает Тамаш Варга из PVM. Однако пространство для ослабления котировок ограниченно, учитывая отказ ЕС от российской нефти и возможное введение ценового потолка для российских энергоносителей странами Большой семерки, добавляет он.

По состоянию на 09.03 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent снизились на 27 центов, или на 0,3%, до 92,38 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI торговались с понижением на 33 цента, или 0,4%, по 85,50 доллара за баррель.

"В последние недели рынок был сфокусирован на потенциальном ослаблении антиковидных мер в Китае… в реальности же число новых случаев коронавируса выросло, ограничения были ужесточены, а власти проводят массовые тестирования населения", — отметил Крейг Эрлам из OANDA.

Ранее в этом году котировки Brent приблизились к рекордному максимуму 147 долларов за баррель на фоне опасений относительно предложения, возникших на фоне российско-украинского конфликта. С тех пор цены упали на страхах рецессии. За истекший период недели фьючерсы на Brent потеряли более 6%.

В среду котировки оказались под давлением на фоне значительного увеличения коммерческих запасов нефти в США. На неделе 29 октября — 4 ноября они выросли на 3,9 млн баррелей, до максимума с июля 2021 года.

Окончательные итоги промежуточных выборов в конгресс США еще не подведены, и поэтому на рынке пока следят за данными по инфляции в Штатах, которые выйдут позже в четверг. Опрошенные Reuters экономисты полагают, что инфляция в США в октябре замедлилась как в месячном, так и в годовом выражении.

Если инфляция все же снизилась, тогда Федеральная резервная система (ФРС) США может замедлить темпы повышения процентных ставок, что, вероятно, подстегнет рост экономики и спроса на нефть.