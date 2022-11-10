МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. В четверг котировки золота колеблются без особых изменений. Инвесторы ждут публикации данных США по инфляции, которые могут повлиять на дальнейшие темпы повышения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС), сообщает Reuters. Кроме того, рынок ждет итогов промежуточных выборов в конгресс США.

Около 11.24 по Гринвичу спот-цены на золото колебались у флэтовой линии, на 1707,29 доллара за унцию, а фьючерсы на золото на COMEX снизились в цене на 0,2%, до 1710,70 доллара за унцию.

"Неопределенность в отношении итогов промежуточных выборов в конгресс США оказывает некоторую поддержку золоту, имеющему статус актива-убежища. С другой стороны, индекс потребительских цен (CPI) поможет прогнозировать темпы повышения процентной ставки ФРС", — считает Рикардо Евангелиста, старший аналитик ActivTrades.

Между тем в пятницу вышли данные, которые свидетельствовали о неожиданном росте уровня безработицы в США в октябре. Это позволило ценам на золото прибавить около 100 долларов, а также укрепило надежды на более медленные темпы ужесточения денежно-кредитной политики.

Инвесторы также следят за ситуацией на рынках криптовалют. Так, биткоину пока не удается восстановиться с 2-летнего минимума.

Тем не менее недавнее падение биткоина вряд ли окажет ощутимое воздействие на драгоценные металлы, считает независимый аналитик Росс Норман. "Эти активы имеют что-то общее и (никак не являются) соперниками", — добавил он.

Цены на серебро выросли на 0,6%, до 21,14 доллара, палладий упал в цене на 1,3%, до 1841,38 доллара за унцию.

Платина подорожала на 0,7%, до 992,33 доллара за унцию.