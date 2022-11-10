МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Цены на медь упали в четверг, так как увеличение числа случаев заражения Covid-19 и слабые экономические данные Китая усугубляют опасения относительно слабости спроса, сообщает Reuters.

Укрепление доллара США также оказало давление на котировки. Торгующиеся в долларах металлы стали более дорогими для держателей иных валют. Мировые фондовые индексы снижались в преддверии публикации данных США по инфляции в 13.30 по Гринвичу.

Фьючерсы на медь на LME по состоянию на 11.54 по Гринвичу торговались с понижением на 0,9%, по 8035 долларов за тонну.

На прошлой неделе котировки меди резко выросли благодаря надеждам на ослабление карантинных мер в Китае. Политика нулевой терпимости к Covid-19 негативно отражается на экономической активности в стране.

Однако медь по-прежнему торгуется более чем на 25% ниже достигнутого в марте максимума из-за ослабления темпов роста экономики Китая и других стран.

Согласно государственному информационному агентству, властям Китая следует придерживаться более индивидуального подхода в борьбе со вспышками Covid-19. Страна вновь столкнулась с ростом заболеваемости, а фондовые индексы Китая упали.

В Гуанчжоу, являющемся крупным промышленным центром на юге Китая, объявили массовое тестирование на коронавирус.

"Факторы, которые сдерживали рост экономики Китая, сохраняются", — отметил Нитеш Шах из WisdomTree. По его словам, дальнейшее значительное снижение цен на медь маловероятно ввиду крупных инфраструктурных расходов по всему миру.

В октябре цены производителей в Китае снизились, а продажи автомобилей росли самыми низкими темпами за пять месяцев. Между тем аналитики ожидают, что число кредитов, выданных в юанях, в октябре снизилось, а увеличение экспорта, которое обычно наблюдается в Китае в конце года, под вопросом.

Несмотря на снижение запасов меди на складах, сертифицированных LME, премия, учитываемая в спот-ценах на медь по сравнению с трехмесячными фьючерсами, сократилась до примерно 10 долларов за тонну с более чем 100 долларов, наблюдавшихся в прошлом месяце. Сокращение этой премии указывает на обильное предложение.

Трехмесячные фьючерсы на алюминий на LME снизились в цене на 1,6%, до 2283 долларов за тонну, цинк подешевел на 1,5%, до 2811,50 доллара за тонну, никель упал в цене на 0,5%, до 24 560 долларов за тонну, цены на свинец снизились на 1,9%, до 2038 долларов за тонну, а на олово — на 0,7%, до 19 675 долларов за тонну.