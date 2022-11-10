МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Британский фунт в четверг подскочил против слабеющего евро и немного подрос против укрепляющегося доллара США, восстановившись после недавнего обвала перед выходом американских индексов потребительских цен (CPI).

По сообщению агентства Reuters, после падения на 1,6% в среду пара британский фунт/доллар США выросла на 0,13%, до 1,1375. Пара евро/британский фунт упала на 0,9%, до 0,8743, после роста на 1% в среду, нацелив фунт на самый большой за месяц однодневный рост против евро.

"Продажи фунта вчера, вероятно, были немного избыточными, что способствовало его скромному отскоку с учетом умеренно оптимистичной обстановки перед выходом CPI", — говорит Джереми Стретч, валютный стратег-аналитик CIBC.

"Правда, во времена ралли фунта мы предпочитаем его продавать", — отмечает он, добавляя, что ожидает выхода в пятницу слабых данных по ВВП и рынку недвижимости Великобритании. Стретч полагает, что в октябре цены на жилье в стране упали на фоне роста ставок по ипотечным кредитам.

Перспективы британской экономики довольно мрачные. На прошлой неделе Банк Англии предупредил о вероятности двухлетней рецессии в Великобритании.

Теперь инвесторы ждут выступления премьер-министра Риши Сунака и министра финансов Джереми Ханта, которое состоится 17 ноября. Они должны представить свою первую бюджетную программу. Новое правительство, вероятно, объявит о значительном повышении налогов и сокращении бюджетных расходов.

В сентябре британский фунт рухнул до рекордного минимума против доллара США после того, как бывший премьер-министр Лиз Трасс представила свой мини-бюджет. Документ вызвал панику на рынке облигаций, вынудив Банк Англии вмешаться и возобновить покупки гособлигаций, чтобы остановить сброс активов британскими пенсионными фондами.