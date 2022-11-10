МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Потребительские цены в США в октябре выросли менее существенно, чем ожидалось, а базовое инфляционное давление, похоже, достигло пика, что может позволить Федеральной резервной системе сбавить темп в повышении процентных ставок, сообщает Reuters.

Согласно вышедшим в четверг данным Министерства труда США, индекс потребительских цен (CPI) в октябре вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем после такого же роста в сентябре. Опрошенные Reuters экономисты прогнозировали рост CPI на 0,6%. По сравнению с тем же периодом 2021 года CPI в октябре вырос на 7,7% после роста на 8,2% в сентябре.

Годовой рост индекса впервые с февраля составил меньше 8%. В июне годовой рост индекса достиг пика 9,1%, что является максимумом с ноября 1981 года.

На прошлой неделе ФРС четвертый раз подряд повысила ключевую процентную ставку на 75 базисных пунктов, заявив при этом, что для возвращения инфляции к целевому уровню 2% стоимость заимствований придется поднять выше, чем ранее предполагалось. В то же время центральный банк просигнализировал о вероятном приближении к поворотной точке в самом агрессивном цикле ужесточения денежно-кредитной политики с 1980-х годов.

Хотя цены на бензин и выросли после трех месяцев снижения подряд, инфляция товарных цен замедляется на фоне перераспределения спроса с восстановлением в нем доли трудоемких услуг, а также ослабления напряженности в работе глобальных цепочек поставок. В розничной торговле формируются избыточные товарные запасы, и продавцы вынуждены предлагать покупателям скидки, чтобы освободить торговые площади для новых поступлений.

Без учета волатильных цен на продукты питания и энергоносители, CPI в октябре вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0,6% в сентябре. Драйвером роста базового CPI является стремительное подорожание аренды на фоне роста процентных ставок по ипотечным кредитам, вытесняющего с рынка жилья потенциальных покупателей.

Между тем имеются признаки того, что подорожание аренды может скоро замедлиться. Годовой индекс стоимости аренды Zillow Observed Rent Index (ZORI), который рассматривается некоторыми экономистами, как хороший предиктор роста арендной платы, судя по всему, достиг пика в феврале. Дивергенция между индикаторами роста цен на съемное жилье CPI, ZORI и другими индексами независимых компаний обусловлена разницей в темпах роста стоимости аренды для новых съемщиков и средних темпах роста ее стоимости для всех съемщиков.

По сравнению с октябрем 2021 года базовый CPI вырос на 6,3%. В сентябре годовой рост этого индекса составил 6,6%.

Вклад в инфляцию со стороны услуг связан с увеличением заработков на фоне дефицита предложения на рынке труда. Другой отчет, опубликованный в четверг Министерством труда, указывает, что на прошлой неделе число первичных заявок на пособие по безработице выросло лишь умеренно.

Согласно данным министерства, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю 28 октября — 5 ноября выросло на 7000 и с учетом коррекции на сезонные факторы составило 225 000.

Экономисты полагали, что за отчетную неделю число таких заявок составило 220 000. Хотя рост числа рабочих мест и замедляется, на рынке труда по-прежнему наблюдается острый недостаток работников.

Согласно опубликованным на прошлой неделе официальным данным, число рабочих мест вне сельского хозяйства США в октябре увеличилось на 261 000. Это самый низкий показатель с декабря 2020 года. В этом году среднемесячный рост занятости составляет 407 000 против 562 000 в 2021 году.

Уровень безработицы в октябре вырос до 3,7% против 3,5% в сентябре. При этом на каждого безработного в конце сентября приходилось по 1,9 вакансии.