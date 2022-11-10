МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг вечером растет после публикации данных об инфляции в США, следует из данных торгов. Американские индексы стремительно растут на торгах четверга

По состоянию на 18.13 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 36,85 доллара, или на 2,15%, до 1 750,55 доллара за тройскую унцию. Показатель находится на максимуме с августа нынешнего года. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 2,38%, до 21,835 доллара за унцию.

Ранее в четверг минтруд США опубликовал данные по годовой инфляции в стране. Стало известно, что потребительские цены по итогам октября выросли на 7,7% в годовом выражении после роста на 8,2% месяцем ранее, в то время как аналитики прогнозировали замедление лишь до 8%.

Федеральная резервная система (ФРС) США с начала года повысила базовую ставку уже шесть раз подряд для борьбы с инфляцией. При этом на предыдущих четырех заседаниях шаг повышения ставки составлял 75 базисных пунктов. Инвесторы считают, что сильная статистика по инфляции позволит ФРС замедлить темпы повышения ставки. По данным CME Group, 80,6% экспертов ожидают увеличения ставки в декабре уже на 50 базисных пунктов.

Золото реагирует на сигналы от ФРС, поскольку это отражается на курсе доллара, к которому чувствительна стоимость этого драгоценного металла. Как правило, чем дешевле доллар, тем дороже золото, так как оно становится более доступным для покупки в другой валюте. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 1,77%, до 108,6 пункта.