МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Британский фунт в четверг нацелился на самый большой с 2017 года однодневный роста против доллара США, слабеющего после выхода отчета о потребительских ценах в США, которые в октябре выросли меньше, чем ожидалось, открыв перспективу для замедления темпа повышения процентных ставок Федеральной резервной системой.

Как сообщает Reuters, после падения на 1,6% в среду пара британский фунт/доллар США подскочила на 2,86%, достигнув внутрисессионного максимума 1,1685 — самого высокого уровня с 13 сентября.

"Отчет о потребительских ценах придал новый импульс продажам доллара, — говорит Ли Хардман, валютный стратег-аналитик MUFG. — Он укрепил уверенность рынка в том, что в инфляционном цикле может произойти поворот, а ФРС в декабре замедлит повышение процентных ставок".

Пара евро/британский фунт упала на 1,2%, до 0,8715, после роста на 1% в среду, нацелив фунт на самый большой за месяц рост против евро.

После недавних потерь фунт имеет больше потенциала для укрепления против доллара, чем евро. Пара евро/доллар США в четверг прибавила 1,6%, поднявшись до 1,0170.

"В среду, вероятно, наблюдалась некоторая перепроданность фунта", — говорит Джереми Стретч, валютный стратег-аналитик CIBC.

"Правда, во времена ралли фунта мы предпочитаем его продавать", — отмечает он, добавляя, что ожидает выхода в пятницу слабых данных по ВВП и рынку недвижимости Великобритании. Стретч полагает, что в октябре цены на жилье в стране упали на фоне роста ставок по ипотечным кредитам.

Теперь инвесторы ждут выступления премьер-министра Риши Сунака и министра финансов Джереми Ханта, которое состоится 17 ноября. Они должны представить свою первую бюджетную программу. Новое правительство, вероятно, объявит о значительном повышении налогов и сокращении бюджетных расходов.

В сентябре британский фунт рухнул до рекордного минимума против доллара США после того, как бывший премьер-министр Лиз Трасс представила свой мини-бюджет. Документ вызвал панику на рынке облигаций, вынудив Банк Англии вмешаться и возобновить покупки гособлигаций, чтобы остановить сброс активов британскими пенсионными фондами.