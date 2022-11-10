МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Более значительное, чем ожидалось, замедление потребительской инфляции в США в прошлом месяце, вероятно, позволит Федеральной резервной системе поумерить темпы повышений ставок, так как эффект ужесточения денежно-кредитной политики, возможно, уже проявляется в темпах роста цен, передает Reuters.

Октябрьские данные, опубликованные в четверг Министерством труда США, показали, что ключевые компоненты индекса потребительских цен (CPI), такие как стоимость арендной платы, выросли менее значительно, чем ожидалось, а цены на подержанные автомобили, которые были причиной первоначального скачка инфляции в связи с пандемией, упали на 2,4%, причем падение наблюдалось уже четвертый месяц подряд.

Инфляция остается высокой по историческим меркам — CPI в октябре вырос на 7,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, однако базовая инфляция, не учитывающая волатильные цены на продукты питания и энергоносители, замедлилась до 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем против 0,6% в сентябре.

На фоне замедления инфляции фондовые индексы США выросли. Доходность 2-летних казначейских облигаций упала почти на 20 б.п., что стало самым значительным падением с июня.

Фьючерсы на ставки по федеральным фондам ФРС показывают, что трейдеры ожидают замедления стремительных темпов ужесточения денежно-кредитной политики в следующем месяце.

В этом году ФРС повышала процентные ставки самыми стремительными темпами с 1980-х годов, включая четыре повышения ставок на 75 б.п., в результате которых они были повышена до диапазона 3,75%-4,0%% на прошлой неделе. Теперь ожидается, что ФРС перейдет к повышению на 50 б.п. в следующем месяце и на 25 б.п. впоследствии.

Сейчас в котировках фьючерсов на ставки ФРС учитывается, что в марте следующего года ставки достигнут диапазона 4,75%-5% против более 5,0% до выхода отчета по инфляции. Котировки также отражают ожидаемое инвесторами снижение ставок во второй половине следующего года.

Руководители ФРС отметили, что их работа еще далека от завершения.

"Вышедшие этим утром данные по CPI принесли желанное облегчение, но впереди еще долгий путь", — сказала президент ФРС-Даллас Лори Логан.

Тем не менее, текущее состояние экономики может быть описано всего несколькими словами: инфляция все еще слишком высока, добавила она.

"Я думаю, что в скором времени может быть целесообразно замедлить темпы повышений ставок, чтобы мы могли лучше оценить то, как складываются финансовые и экономические условия. Тем не менее, я также полагаю, что замедление темпов повышений ставок не должно восприниматься как смягчение политики", — заявила Логан.

Руководители ФРС хотят увидеть убедительные свидетельства того, что инфляция снижается, прежде чем менять свой подход к политике, и все еще думают, что возвращение инфляции к целевому уровню 2% потребует сохранения ставок на "ограничительном" уровне в течение потенциально длительного периода времени.

Сохраняющиеся высокие цены на услуги, возможно, отражающие все еще высокий спрос на рынке труда, могут препятствовать быстрому разрешению проблемы с общей инфляцией.

При этом в ходе последнего заседания ФРС указала на то, что может замедлить агрессивные темпы повышений ставок и занять более умеренный подход, в то время как экономика с задержкой реагирует на ужесточение денежно-кредитной политики.

Опубликованные в четверг данные показывают, что этот процесс уже мог начаться.

В ходе своего выступления после выхода данных президент ФРС-Филадельфия Патрик Харкер обозначил, что поддерживает замедление темпов повышения ставок, а затем и паузу в ужесточении политики, причем, вероятно, даже раньше, чем ожидают на рынке.

"Я нахожусь в числе тех, кто хочет довести ставки до отчетливо ограничивающих уровней, где-то ближе к 4%-4,50%, а затем я бы поддержал небольшую паузу, чтобы посмотреть, как развиваются события", — отметил Харкер.