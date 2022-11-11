МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Курс рубля на открытии торгов в пятницу снижается к доллару и юаню, евро стоит на месте: доллар торгуется по 60,83 рубля, евро — 61,34 рубля, юань — 8,41 рубля, следует из данных Московской биржи. Биржи Европы закрылись ростом после выхода данных по инфляции в США

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.06 мск растет на 30 копеек, до 60,83 рубля, юаня — на 0,2 копейки, до 8,41 рубля, евро — без изменений и находится на уровне предыдущего закрытия на уровне 61,34 рубля.