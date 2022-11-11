МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов пятницы снижается, доллар торгуется по 60,78 рубля, евро — по 61,70 рубля, юань — по 8,42 рубля, с евро первая операция прошла спустя 10 минут после открытия, следует из данных Московской биржи. Биржи Европы закрылись ростом после выхода данных по инфляции в США

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.16 мск растет на 25 копеек, до 60,78 рубля, евро дорожает на 36 коп, до 61,70 рубля, юань прибавляет 0,3 копейки, до 8,42 рубля.