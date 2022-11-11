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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20221111/838782604.html
Курс рубля на Московской бирже снижается и к доллару, и к евро, и к юаню
Рынки
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Курс рубля в начале торгов пятницы снижается, доллар торгуется по 60,78 рубля, евро — по 61,70 рубля, юань — по 8,42 рубля, с евро первая операция прошла спустя 10 минут после... ПРАЙМ, 11.11.2022
валюта, рынки, новости, рубль, доллар, евро, юань
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов пятницы снижается, доллар торгуется по 60,78 рубля, евро — по 61,70 рубля, юань — по 8,42 рубля, с евро первая операция прошла спустя 10 минут после открытия, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.16 мск растет на 25 копеек, до 60,78 рубля, евро дорожает на 36 коп, до 61,70 рубля, юань прибавляет 0,3 копейки, до 8,42 рубля.