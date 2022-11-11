МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Стоимость доллара к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, поднимается в пятницу утром после того, как в четверг он заметно упал, свидетельствуют данные торгов. Курс рубля на Московской бирже снижается и к доллару, и к евро, и к юаню

По состоянию на 7.35 мск курс евро к доллару снижается до 1,0185 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0208 доллара, курс доллара к иене растёт до 141,92 иены со 140,95 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимается на 0,05%, до 108,26 пункта.

Согласно опубликованной в четверг статистике, годовая инфляция в США по итогам октября замедлилась, причем сильнее ожиданий — до 7,7%, после 8,2%. Значение стало самым низким с января, а прогноз предполагал более скромное замедление — до 8%. На таких данных доллар подешевел к евро в четверг на 1,7%, а к иене — сразу на 3%.

Эти данные могут повлиять на дальнейшую политику Федеральной резервной системы (ФРС) США. Теперь, по данным CME Group, более 80% аналитиков ожидают повышения учётной ставки в декабре на 0,5 процентного пункта, что меньше, чем до выхода статистики. До того ФРС несколько раз повышало ставку рефинансирования на 0,75 пункта.

"Объявление привело к более "голубиной" калибровке", — сказал агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик IG Ип Цзюнь Жун (Yeap Jun Rong).