МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу заметно растут вслед за ралли на фондовых рынках США, свидетельствуют данные торгов. Биржи Европы закрылись ростом после выхода данных по инфляции в США

По состоянию на 7.36 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивается на 1,51%, до 3081,85 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,72%, до 2026,03 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 5,58%, до 16978 пунктов. Южнокорейский KOSPI подскакивает на 3,03%, до 2475,72 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 2,79%, до 7156,9 пункта, японский Nikkei 225 — на 2,87%, до 28234 пункта.

Оптимизм инвесторов в пятницу связан с сильным ралли на фондовых биржах США накануне, вызванным неожиданно сильным замедлением инфляции. Так, индекс Dow Jones вырос на 3,7%, S&P — на 5,54%, а Nasdaq подскочил на 7,35%. Такие котировки были обусловлены данными о потребительских ценах в США, которые по итогам октября выросли лишь на 7,7% в годовом выражении после роста на 8,2% месяцем ранее.

"Сегодняшнее ралли на рынках в основном связано с данными инфляции в США", — сказал агентству Bloomberg глава отдела инвестиционных исследований KGI Asia Ltd. Кенни Вэнь (Kenny Wen).

Теперь инвесторы оценивают дальнейшие шаги Федеральной резервной системы США. По словам аналитика Oanda Эдварда Мои (Edward Moya), последние цифры — признак того, что ФРС на правильном пути, но в ближайшие несколько кварталов она столкнется с множеством переменных.