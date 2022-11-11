МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Стоимость меди в пятницу поднимается, свидетельствуют данные торгов. В целом трейдеры склонны к риску в надежде, что Федеральная резервная система США замедлит темпы повышения ставки после выхода октябрьских данных по инфляции в стране. Цена золота осталась стабильной после заметного роста накануне

По состоянию на 7.57 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 1,56% — до 3,8353 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 2,06% — до 8 271,5 доллара, алюминия — на 0,34%, до 2 327 долларов, цинка — на 1,07%, до 2 884 долларов.

Годовая инфляция в США в октябре замедлилась до 7,7% с 8,2% в сентябре, прогноз предполагал замедление лишь до 8%. Октябрьский показатель стал самым низким с января, однако инфляция остается заметно выше целевого уровня в 2%.

Данные о замедлении инфляции укрепили ожидания рынков, что ФРС США замедлит темпы повышения ставки. Теперь, по данным CME Group, почти 80% аналитиков ждут повышения ставки в декабре на 50 базисных пунктов после четырех подряд повышений на 75 базисных пунктов.

В результате инвесторы склонны к риску: в четверг основные индексы Уолл-стрит выросли на 3,7-7,3%, азиатские биржи в пятницу растут в диапазоне 1,5-5,6%. В то же время стоимость доллара к мировым валютам упала в четверг. Так, к евро доллар подешевел на 1,7%, а к иене — сразу на 3%. Удешевление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, в том числе медь, которые в этом случае становятся более доступными для покупки в другой валюте.